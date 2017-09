Exalcalde ‘piratea’ discurso de personaje de TV ‘House of Cards’

Texoloc, Tlax.

El exalcalde de Texoloc (2014-2016), Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, buscó llamar la atención y lo logró, pues es señalado por “piratear” el discurso de la serie de televisión estadounidense ‘House of Cards’ donde llama al cambio social y ahora es conocido en las redes sociales como el ‘Frank Underwood’ de la política tlaxcalteca.



Covarrubias, conocido como el alcalde más joven que ha tenido Texoloc, copió hasta la intención de la escenografía, pues colocó una foto de su familia, vistió traje oscuro y se colgó una corbata en tono rojo, tal cual viste el actor Underwood en la serie de Netflix.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fueron las palabras utilizadas en su discurso, cuya entonación, intención y dirección siguen el guión del actor estadounidense para promover la serie.

“Dicen, que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande, una persona que no tema mirarte a los ojos y decir lo que piensa. Creo en poner primero a la gente. Creo en mejores leyes para los ciudadanos. Creo en abrir puertas y romper paradigmas. ¡Cuántas veces te han dicho que no puedes! Me han criticado y sin embargo me he ganado tu confianza, estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos”, dice el joven de casi 28 años en su discurso a cuadro.

Covarrubias, del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido en diciembre de 2014 tras orinar en un taxi colectivo en Los Cabos, Baja California Sur.

En enero pasado fue sucedido en el cargo por su madre Maribel Cervantes Hernández, quien alcanzó la candidatura del PRD para cumplir con la cuota de equidad de género.

“HOUSE OF CARDS”

RESPONDE A EDIL

Horas después de difundir el video, la cuenta de Twitter de “House of Cards” respondió al exalcalde de Tlaxcala.

A través de Twitter, la cuenta de la serie de Netflix colocó la frase “La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala”, en alusión al video del exalcalde de Texoloc, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, donde viste y habla como el personaje de “House of Cards”.

El actor Michael Kelly aparece en el video y les dice a los mexicanos: “esto no es una competencia”.

En el videoclip, Kelly, quien interpreta a Doug Stamper, mano derecha de Underwood, recalca: “les sorprendería de dónde viene la inspiración de algunas personas”.

“A todos los mexicanos: esto no es una competencia. Les sorprendería de dónde viene la inspiración de algunas personas. Presten atención”, dice.

Y finaliza: “Solo hay una regla: Copiar o ser copiado”.

