Exagerados adeudos de usuarios de la Comapa

"Yo creo que cancelar (el recibo) no porque si se va a regular el servicio al momento de cancelar tienes que volver a hacer el contrato y se les complicaría un poquito más". Karleny Miroslava Perales Escalante, regidora de Movimiento Ciudadano

Cd. Victoria, Tam.- La regidora de Movimiento Ciudadano en el Cabildo victorense, Karleny Miroslava Perales Escalante, dio a conocer que, mediante la diputada local Laura Patricia Pimentel Ramírez, se buscará desde el Congreso local proporcionar condonaciones o beneficios para los usuarios del servicio de agua potable de esta capital que presentan grandes adeudos sin gozar de dicho servicio.

"No tienes el servicio no tienes por qué pagarlo, no vas a pagar por un servicio que no tienes", señaló ante la queja de usuarios de Comapa Victoria que presentan adeudos de miles de pesos, y pagos mensuales exagerados, por un servicio que sólo reciben un par de horas al día, "hay que ver si desde el Congreso la diputada Paty nos puede apoyar un poquito, ella pidió estar dentro de la Comisión y no se lo permitieron pero vamos a ver si de esa manera como lo podemos solucionar".

La regidora del partido naranja recordó que desde hace unos años el problema del abasto de agua potable se ha ido magnificando, siendo los sectores del poniente y norponiente de esta capital en donde más se sufre por el vital líquido. Señaló que por parte del grupo de regidores de Movimiento Ciudadano y de los diputados Pimentel Ramírez y Mario Alberto Ramos Tamez, local y federal respectivamente, se ha procurado llevar camiones cisterna con agua por lo menos a 3 ó 4 colonias por semana.