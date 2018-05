Ex de Weinstein desconocía comportamiento inapropiado del productor

Cd. de México.- Georgina Chapman, ex de Harvey Weinstein, afirmó, en una entrevista concedida a Vogue y publicada este martes, que no sabía nada sobre el comportamiento de su ex esposo.

La diseñadora de Marchesa, quien no había dado declaraciones desde que en octubre pasado surgieron las múltiples acusaciones de acoso y hasta abuso sexual en contra del productor de Hollywood, dijo que ella veía su vida perfecta.

"Claramente cuando estaba casada con él no sabía nada acerca del estado de su mente, probablemente no soy la mejor persona para preguntarle acerca de eso", señaló.

Chapman, de 42 años, quien estuvo casada 10 años con Weinstein, explicó que ve en él una dualidad.

"Bueno, él es un maravilloso padre para nuestros hijos. Pero ¿inicialmente? Él es carismático. Es un increíblemente brillante y educado hombre. Y muy caritativo. Le dio dinero a una amiga de mi madre, quien tuvo cáncer de mama, para que fuera a un buen doctor.

"Era tan sorprendente como eso. Esa es una parte de esta... cosa blanca y negra. La vida no es como... Él fue un maravilloso compañero para mí. Fue un amigo, un confidente y un apoyo", sentenció.

Weinstein ha negado todas las denuncias de sexo no consensual, pero se disculpó por la manera en la que se portó con sus colegas en el pasado.

Chapman, quien tiene hijos con el productor, India, de 7 años, y Dashiell, de 5, dijo que cuando se enteró se fue de su casa con su amigo, David Oyelowo y su esposa, antes de mudarse a Londres, con sus padres.

"Mi cabeza estaba dando vueltas. Y fue difícil porque el primer artículo sobre esto era de mucho tiempo atrás antes de que lo conociera. Entonces hubo un minuto en el que yo podría haber tomada una decisión informada.

"Y esas historias se expandieron y entendí que no había sido un incidente aislado. Supe que debía alejarme y llevarme a mis hijos lejos de ahí", relató.

La inglesa contó que luego tuvo muchos momentos emocionalmente difíciles e incluso perdió casi 5 kilogramos en los primeros cinco días del escándalo.

"Había una parte de mí que fue terriblemente ingenua. Claramente muy ingenua. Tuve momentos de rabia, tuve momentos de confusión, y tuve momentos de desesperanza.

"Había ocasiones en las que sólo lloraba por mis hijos, ¿qué sería de sus vidas? ¿qué iba a decir la gente de ellos? Y es que, ellos aman a su papá. Ellos lo aman. No podía soportar esto por ellos", detalló.

Chapman confesó que no ha buscado tomar terapia para superar esto porque no cree que la merezca, luego de lo que muchas otras mujeres han sufrido.

"No quiero ser vista como una víctima porque no creo que lo sea. Soy una mujer en una pésima situación pero no soy la única", apuntó.