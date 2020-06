Ex Spice Girls sufrió racismo

La cantante Melanie Brown, mejor conocida como Mel B, decidió contar, a raíz de las protestas mundiales ocurridas tras la muerte de George Floyd, diversas experiencias en las que fue víctima de racismo previo y mientras formaba parte de las Spice Girls, reportó El País.

En una carta publicada por la revista Ok! Magazine, la intérprete relató que en una ocasión, en 1997, cuando el grupo tuvo que viajar a Sudáfrica para presentarse ante el Príncipe Carlos de Inglaterra y el ex Presidente Nelson Mandela, fue obligada a salir de una tienda por una empleada, como un acto racista, ya que no le exigió lo mismo a sus compañeras artistas, hecho que la hizo sentir humillada, aunque no sorprendida.

"Las otras chicas se indignaron y empezaron a gritarle a la dependienta", escribió la celebridad, quien añadió que se sintió muy enfadada y triste porque mucha gente de Sudáfrica, a pesar del gobierno de Mandela, siguiera siendo racista.

En otra ocasión, al realizar el videoclip de "Wannabe", el equipo de estilistas que trabajó para las famosas quiso alisarle el cabello, a lo que ella se negó ya que su pelo encrespado era una señal de su identidad, que quería mantener porque le ayudaba a diferenciarse de sus compañeras.

"De eso se trataban las Spice Girls, de celebrar nuestras diferencias", agregó, y comentó que recibía muchas cartas de madres e hijas quienes le agradecieron su presencia en la agrupación, ya que las hacía sentirse más orgullosas de su cabello y de sus orígenes.

Mel B estuvo acostumbrada al racismo desde que era pequeña, y reveló que incluso su familia, que residía en Leeds, Inglaterra, vivía con miedo de la sociedad: su madre, Andrea Brown, le pedía a su padre, Martin Brown, que la llevara en brazos cuando era una bebé cada vez que salían al parque, por temor a que alguien quisiera atacarla.