Ex portero Adolfo Ríos irá por alcaldía de Querétaro

El ex portero Adolfo Ríos será el abanderado de la coalición Morena-PES-PT a la Alcaldía de Querétaro.



El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que se levantó una encuesta en la capital del Estado, en la que el ex futbolista resultó ser el mejor posicionado entre la población.



"Es muy bueno Adolfo Ríos, de primera; se hizo una encuesta en Querétaro y él fue el mejor calificado, y estoy muy contento por eso", dijo en entrevista con medios tras un mitin en la capital.



Ríos, quien fue Seleccionado Nacional y portero del América, Pumas, Veracruz y Necaxa, es dirigente del Partido Encuentro Social en la entidad.



"Ahora me estoy enterando de que lo incorporaron en una encuesta para (la capital) de Querétaro y él gano la encuesta, fue el mejor calificado", abundó López Obrador.



¿Estaría respaldado totalmente?, se le cuestionó.



"Claro, sí, porque no hay imposiciones, es el que gana la encuesta", aseguró el líder morenista.