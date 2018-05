Ex pareja de Nicole Kidman revela detalles de su vida sexual

Keith Urban ha usado su nuevo sencillo Gemini para desvelar algunos detalles de la vida íntima que mantiene con la actriz Nicole Kidman. El músico australiano de country, que lleva más de 12 años casado con la estadounidense, no se ha arrepentido pese a las críticas que surgieron después de la difusión de la canción.

El sencillo habla sobre lo que ocurre en el lecho matrimonial de la pareja. "Es una maníaca en la cama, pero una tía muy lista", "Me levanta en medio de la noche para hacer el amor", son algunas de los versos que canta Urban en el nuevo sencillo. La pareja, que tiene dos hijos, adentra así a los oyentes en su vida más íntima.

La canción no solo hace referencia a los momentos picantes de la pareja. "Está increíble con ese vestido, pero ella es guapísima incluso cuando va hecha un desastre" dice en una de las estrofas.

El sencillo no pasó desapercibido e incluso ha despertado algunas críticas. "Es solo una canción divertida y sexi sobre mi mujer", ha asegurado el cantante al diario The Daily Telegraph este miércoles. "Si pienso todo eso sobre ella, ¿cuál es el problema?", ha insistido. No obstante, según la revista Vanity Fair, Urban dudó antes de dejar las confesiones íntimas por escrito. "Mi primera reacción fue, ´No sé si debería decir eso´", ha reconocido el músico a la revista Rolling Stone. Pero según ha precisado Vanity Fair, su letrista Michael le ayudó a decidirse después de que le pidiesen que describiese a la actriz.

Nicole Kidman, de 50 años y una de las actrices más famosas del mundo se casó con Keith Urban en 2006. Desde entonces, la pareja ha protagonizado continuas muestras de amor en público. El último, una canción que le dedicó Urban y que ha difundido a través de su cuenta de Instagram hace más de dos semanas. El vídeo ha tenido más de 715.000 reproducciones.