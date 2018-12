Ex manager demanda a Janet y Randy Jackson

Janet y Randy Jackson fueron demandados por un ex manager quien afirmó que no le pagaron sus servicios, reportó TMZ.



Danny O'Donovan señaló en los documentos legales que las celebridades lo contrataron en julio del 2016 para ser el representante de su gira "State of the World Tour".



Los Jackson aceptaron pagarle 25 mil dólares por mes, y el hombre terminó laborando para ellos durante 17 meses.



O'Donovan dijo que los músicos le pagaron a tiempo durante los primeros cinco meses, pero que después los pagos se detuvieron, aunque completó sus tareas en los 12 meses restantes.



La demanda dice que se le deben 300 mil dólares.



Hasta el momento, ningún representante de los Jackson ha realizado comentarios al respecto.