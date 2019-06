Ex líder de las FARC toma posesión como congresista en Colombia

Bogotá, Colombia.

El ex líder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, conocido como "Jesús Santrich", tomó este martes posesión de su curul como representante a la Cámara colombiana después de que el pasado 30 de mayo recobrara la libertad tras estar 416 días preso por un pedido de extradición de EU por cargos de narcotráfico, cuyo proceso sigue.



"Sí, hace un rato", respondió Santrich a la pregunta de periodistas sobre si ya se había posesionado.



El trámite se cumplió en un acto privado a las 8:00 horas locales en la oficina del segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Atilano Giraldo, en donde Santrich estampó su firma en el papel que lo acredita para hacer parte de la Comisión Séptima de esa corporación.



"Tengo que ir primero a la Corte Suprema de Justicia para responder y cumplir con los requerimientos de esa instancia judicial", comentó Santrich sobre la posibilidad de participar hoy en su primera sesión como congresista.



La curul le fue asignada a Santrich en julio del año pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el anterior Gobierno colombiano y las FARC, hoy transformadas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.



Gracias al acuerdo, las FARC cuentan con 10 escaños en el Congreso, representados en cinco en el Senado y cinco en la Cámara.



El 30 de mayo el ex guerrillero, que formó parte del equipo negociador del acuerdo de paz, abandonó el búnker de la Fiscalía en Bogotá, a donde fue llevado el 17 de mayo tras quedar libre por unos instantes de la cárcel La Picota.



La orden de libertad de Santrich la emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que consideró que el ex guerrillero goza de fuero como legislador a pesar de no haber asumido su escaño el pasado 20 de julio y "resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte".



Pese a quedar en libertad y haberse posesionado, el proceso de Santrich sigue abierto ya que la CSJ recibió de la Fiscalía los expedientes con las pesquisas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.



Ante esto, el ex dirigente de la FARC ha indicado que tiene la voluntad de comparecer a todos los llamados que la honorable corporación haga para, según él, esclarecer las acusaciones por las que "injustamente" se le investiga.



Santrich fue capturado inicialmente en Bogotá el 9 de abril del año pasado con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron la paz el 24 de noviembre de 2016.



El Presidente colombiano, Iván Duque, indicó ayer en Buenos Aires que Santrich es un "mafioso" y sostuvo que espera que la Justicia lo condene por narcotráfico.