Ex guardia nazi, de 100 años, acusado de cómplice de asesinato

El nombre del hombre no se dio a conocer de acuerdo con las leyes de privacidad alemanas. A pesar de su avanzada edad, se considera que el sospechoso está en condiciones de ser juzgado, aunque es posible que se deban hacer ajustes para limitar la cantidad de horas al día que el tribunal está en sesión, dijo Klement a The Associated Press.

La oficina de Neuruppin recibió el caso en 2019 por la oficina especial de fiscales federales en Ludwigsburg encargada de investigar los crímenes de guerra de la era nazi, dijo Klement.

Se produce después de que los fiscales de la ciudad norteña de Itzehoe anunciaran la semana pasada cargos de cómplice de asesinato contra una mujer de 95 años que trabajó durante la guerra como secretaria del comandante de las SS del campo de concentración de Stutthof. Ese caso y los cargos contra el hombre de 100 años se basan en un precedente legal reciente en Alemania que establece que cualquier persona que ayudó a la función de un campo nazi puede ser procesada por cómplice de los asesinatos cometidos allí.

Efraim Zuroff, el principal cazador de nazis del Centro Simon Wiesenthal, dijo que los dos nuevos casos sirven como "recordatorios vitales de los peligros del antisemitismo, el racismo y la xenofobia".

"La avanzada edad de los imputados no es excusa para ignorarlos y permitirles vivir en la paz y tranquilidad que les negaban a sus víctimas", dijo.

El nuevo precedente legal se estableció en 2011 con la condena del ex trabajador automotor de Ohio John Demjanjuk como cómplice de asesinato por acusaciones de que sirvió como guardia en el campo de exterminio de Sobibor en la Polonia ocupada por los alemanes. Demjanjuk, quien negó rotundamente las acusaciones, murió antes de que se pudiera escuchar su apelación.

Posteriormente, un tribunal federal confirmó la condena de 2015 del ex guardia de Auschwitz, Oskar Groening, lograda con la misma línea de razonamiento, solidificando el precedente.

Antes de eso, los tribunales alemanes habían exigido a los fiscales que justificaran los cargos presentando pruebas de la participación de un ex guardia en un homicidio específico, a menudo una tarea casi imposible dado el anonimato de la mayoría de los guardias para los prisioneros, junto con la escasez de testigos y el paso de hora.

"El núcleo de este caso sigue la decisión de Demjanjuk y Groening de que ser parte del funcionamiento de esta maquinaria de la muerte es suficiente para que un cómplice sea condenado por asesinato", dijo Klement.

El tribunal estatal en Neuruppin, al noroeste de la ciudad de Oranienburg, donde se encontraba Sachsenhausen, ahora debe evaluar el caso y la aptitud del acusado, y luego establecer una fecha para el juicio, dijo Klement.

Sachsenhausen se estableció en 1936, al norte de Berlín, como el primer campo nuevo después de que Adolf Hitler le diera a las SS el control total del sistema de campos de concentración nazi.

Estaba destinado a ser una instalación modelo y un campo de entrenamiento para la red laberíntica que los nazis construyeron en Alemania, Austria y los territorios ocupados.

Más de 200.000 personas estuvieron recluidas allí entre 1936 y 1945, y decenas de miles murieron de hambre, enfermedades, trabajos forzados y otras causas, así como a través de experimentos médicos y operaciones sistemáticas de exterminio de las SS, incluidos tiroteos, ahorcamientos y gaseamientos.

Los números exactos de los muertos varían, con estimaciones superiores de unos 100.000, aunque los estudiosos sugieren que las cifras de 40.000 a 50.000 probablemente sean más precisas.

En sus primeros años, la mayoría de los presos eran presos políticos o presos criminales, pero también había algunos Testigos de Jehová y homosexuales. El primer gran grupo de prisioneros judíos fue llevado allí en 1938 después de la Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, pogromo antisemita.

Durante la guerra, se amplió para incluir a los prisioneros de guerra soviéticos, que fueron fusilados por miles, así como a otros.

Tenía instalaciones especiales para prisioneros políticamente prominentes, incluido el excanciller austriaco Kurt von Schuschnigg, quien se opuso a la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, el pastor antinazi Martin Niemoeller y el hijo mayor del dictador soviético Joseph Stalin, quien murió allí en 1943.

Como en otros campos, los prisioneros judíos fueron señalados en Sachsenhausen para recibir un trato particularmente duro, y la mayoría de los que seguían con vida en 1942 fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

Miles de judíos fueron traídos de regreso a finales de 1944 para abordar la escasez de mano de obra para los detalles del trabajo que incluían limpiar las calles de escombros en la capital alemana, así como en la producción de guerra en las fábricas regionales.

Sachsenhausen fue liberada en abril de 1945 por los soviéticos, quienes la convirtieron en un campo brutal por su cuenta.