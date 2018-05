Ex futbolista egipcio, incluido en una lista de terroristas

El diario estatal egipcio Al Ajbar detalló en su portada que la decisión de la corte penal fue tomada tras una carta presentada por el fiscal general, Nabil Sadiq.

El alegato del fiscal incluye investigaciones que revelaron la celebración de varias reuniones de los islamistas fuera de Egipto para organizar un plan de apoyo a este grupo.



El periódico no dio detalles sobre el día en el que fue emitida la sentencia del tribunal penal, aunque mencionó que la nueva lista está en vigor desde el pasado 19 de abril y durará cinco años.



Según la Fiscalía, "los nombres incluidos en la lista de terroristas tienen también como objetivos dañar la economía nacional, (...) entrenar miembros de los movimientos armados y comprar y almacenar armas para operaciones terroristas".



Entre los nombres destacados incluidos en la lista, además de Aboutrika, apareció el nombre del ex presidente Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes y que fue derrocado en un golpe militar encabezado por el actual presidente, Abdelfatah al Sisi, en 2013.



Aboutrika fue incluido en un lista de terroristas el año pasado, pero en marzo el Tribunal de Casación egipcio ordenó quitar su nombre de la lista, aún así la Fiscalía egipcia ha vuelto a pedir incluirlo con nuevas acusaciones.



De 38 años, Aboutrika es un mito para el futbol egipcio, se destacó en el club Al Ahli, el más popular del país, y también en la selección nacional. Se retiró de las canchas en 2013.



El ex jugador, que ha declarado públicamente su apoyo a los Hermanos Musulmanes, vive ahora en Qatar, donde trabaja como analista deportivo para el canal BeIN Sports.