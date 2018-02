Ex colaborador de Trump declara por Rusiagate

Una persona cercana a la investigación reveló algunos detalles sobre el encuentro a la agencia The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar del asunto públicamente.

Hicks es una pieza clave en las actividades de Donald Trump durante los últimos años debido a que se desempeñó como vocera de su campaña presidencial en 2016 y actualmente funge como directora de comunicaciones de la Casa Blanca.



Hasta el momento, se desconocen los temas sobre los cuales sería cuestionada la ex modelo y colaboradora del ahora Presidente.



Sin embargo, otros funcionarios de la Casa Blanca se han negado a responder preguntas con el argumento de que existen límites sobre lo que tienen permitido responder.



El Comité realiza una investigación sobre si hubo contactos impropios entre el equipo de campaña del republicano y Rusia, como lo ha hecho el Fiscal Especial Robert Mueller.