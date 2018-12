Ex alcaldes tienen que dar la cara ante la ASE: Ulivarri

Como ciudadano te digo estoy enojado no deben hacer eso por que es de todos los riobravenses, como funcionario no nos dejan darle continuidad a algunas gestiones de beneficio para la ciudad, fue una falta de respeto total el robo de información que hicieron . Carlos Rafael Ulivarri López, presidente municipal.

Río Bravo, Tam.- En los casos de los ex presidentes municipales que están siendo requeridos por laSuperior del Estado (ASE) por la presunción de daños y perjuicios cometidos en agravio del Patrimonio ydel Municipio que superan los 40 millones de pesos, advierte elque el robar, esconder, desvanecer, o sustraer archivos como por arte de magia son claros indicios de las que las cosas no se hicieron bien en el gobierno anterior incluyendo el DIF Municipal.

Y en ese contexto fue entrevistado por el reportero el Alcalde de la ciudad, quien de entrada expresó que:

"nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, decir que es lo que no esta bien que fue lo que aparentemente dejaron o no, las inconsistencia que observamos, pero creo que es la autoridad que tendrá que resolver eso, nosotros sólo nos concretamos a pasar el informe".

Y prosiguió:

"no nos podemos entretener en que es lo que les puede pasar, lo nuestro es gobernar para Río Bravo, sin embargo es una auditoría que se tiene que hacer por que sino después los perjudicados va a ser la actual administración, y es lo que no queremos, por eso estamos reportando todo tipo de inconsistencias".

Advirtió en cuanto a la pérdida, extravío, robo o sustracción de documentos y archivos del Municipio, que:

"no entienden que cuando eres funcionario trabajas para la ciudadanía, en este caso no tenían por que haberse llevado los archivos por que son de los ciudadanos, lo que nos parece de entrada una grave falta de respeto para los riobravenses, y hace suponer que estás escondiendo algo, tienes un hueco tan grave que no hayas como taparlo".

Agregó que inclusive hasta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se desaparecieron archivos:

"como ciudadano te digo estoy enojado no deben hacer eso por que es de todos los riobravenses, como funcionario no nos dejan darle continuidad a algunas gestiones de beneficio para la ciudad, fue una falta de respeto total el robo de información que hicieron, que no iban a dejar dinero eso ya lo sabíamos".