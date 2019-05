Ex afirma que abortó

"Yo le tengo mucho respeto, como se lo tengo a mi madre, pero en ningún momento vi de esa manera a Alejandra porque estuve enamorado de Frida. No tenemos nada que ver, mi respeto para la señora, es una señora muy trabajadora". Christian Estrada, modelo.

Christian Estrada habló de su situación y rompimiento con Frida Sofía y aseguró que estuvo embarazada, pero que no lo tuvo; también aprovechó para aclarar que no tiene nada que ver con Alejandra Guzmán y hasta dio su punto de vista sobre el pleito que madre e hija sostienen en este momento.



LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Quien es ahora señalado como la manzana de la discordia entre Guzmán y Frida Sofía, aseguró para el programa "Un nuevo día" que él estuvo muy enamorado de la modelo de 27 años, durante los 6 meses que duró su amor, y que después de esto se enteró de que estaba embarazada.

"Frida estuvo embarazada... Ella me lo dijo, yo estaba de vacaciones, pero en ese entonces Frida y yo ya no estábamos juntos. Es un tema que nunca quiero tocar. La busqué, error no fue porque igual yo lo quería [tener un hijo con ella]. O sea si yo quise tenerlo es porque me veía con ella, una vida con ella, yo estaba enamorado", aseguró.

A pregunta expresa de qué había pasado con el bebé, Estrada aseguró que es ella quien tiene que decirlo, porque es un tema que no quiere tocar.

Con respecto a que él quiso colgarse de la fama de la también "influencer" él comentó: "Frida puede seguir hablando de mí, decir que soy un trepador, decir que busco la fama... Frida Sofía es conocida como la hija de Alejandra Guzmán, o sea ¿quién es Frida Sofía? Cómo voy a ser trepador de alguien que no sea tan grande, porque te voy a ser sincero si yo fuera trepador, yo estuviera con Alejandra no con Frida", detalló el joven.

NO LE AGRADO

Estrada aseguró que mientras sostuvo su relación con Frida, él siempre fue romántico y caballero con ella, pero que llegó a un punto que se dio cuenta de cómo era ella y que eso no le agradó.

Con respecto a los rumores que aseguran que sostiene una relación con su exsuegra, Christian negó esto y se desvivió en halagar a la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.