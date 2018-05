Ex abogado de Clinton es contratado por Trump

El Presidente estadounidense, Donald Trump contrató a Emmet Flood, un veterano abogado de Washington que representó a Bill Clinton durante su proceso de destitución, en remplazo de Ty Cobb, el abogado de la Casa Blanca que se ha encargado de la investigación del Fiscal Especial, Robert Mueller, y ha decidido retirarse, según dos personas informadas sobre el asunto.

En una entrevista telefónica, Cobb, de 67 años, aseguró que le había informado al Presidente hace semanas sus intenciones de retirarse.



Además dijo que planeaba quedarse en la Casa Blanca, probablemente hasta fines de mes, para ayudar a Flood con la transición a su nueva posición.



"Ha sido un honor servir al país en este lugar en la Casa Blanca. Les deseo a todos que sigan adelante", señaló. Se espera que Flood adopte un enfoque más adversarial a la investigación que Cobb, quien presionó al Mandatario a mostrar un tono más cooperativo.



El nuevo abogado habló inicialmente con la Casa Blanca el verano pasado sobre trabajar para el Presidente, pero finalmente las conversaciones fracasaron porque Flood no quería tratar con el abogado de Nueva York Marc E. Kasowitz, quien supervisaba los tratos de Donald Trump con el Fiscal Especial en ese momento.



La contratación del nuevo representante no se ha hecho definitiva, advirtieron las personas enteradas del asunto, en referencia a la práctica del Mandatario de rechazar las decisiones sobre personal después de que sean reportadas en la prensa, además que no se han dado detalles sobre la propuesta para la contratación del abogado.



El equipo legal del Presidente para la investigación del Fiscal Especial ha estado marcado por una rotación de personal y una estrategia incierta, complicada por un cliente que puede rechazar el consejo de sus abogados.



Dicho factor llevó al principal abogado de Mandatario en el caso, John Dowd, a renunciar este mismo año, por lo que se sumó Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y confidente desde hace mucho tiempo del Trump, a las promesas de negociar una entrevista para el Presidente con Mueller.



De acuerdo con reportes recientes, una serie de preguntas del Fiscal Especial muestra que buscó interrogar al republicano sobre una amplia gama de temas, incluidos sus contactos con Rusia, así como su mentalidad previo y durante una serie de actos que podrían interpretar un intento de obstruir la justicia.



Flood fue parte del equipo de abogados que representó al ex Presidente Bill Clinton durante su proceso de acusación, donde, a pesar de que no tenía un papel de alto perfil, asistió a la declaración ante el Senado del abogado y confidente del ex Mandatario, Vernon Jordan Jr.



El nuevo abogado de Trump también fungió como representante principal de la Oficina del Asesor de la Casa Blanca durante el segundo mandato de George W. Bush para tratar las investigaciones del Congreso, incluido el examen de la decisión del Gobierno de Bush de despedir a siete fiscales de Estados Unidos.



En marzo pasado, Donald Trump negó buscar reforzar su defensa legal por la investigación de la trama rusa con la contratación de su ahora nuevo abogado.