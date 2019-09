Evolución de una Estrella

Ciudad de México





A sus 55 años, el actor de origen libanés, Keanu Reeves, ha formado parte de exitosas cintas cinematográficas, pero también ha participado en proyectos independientes, alejado de los reflectores de Hollywood.

Mira como ha sido la evolución de esta celebridad que acaparó los reflectores internacionales en 1999, gracias a 'The Matrix', y, 15 años después, con la trilogía de 'John Wick'.

Pasado musical

Además de dedicarse a la actuación, Keanu formó parte de la banda de rock alternativo 'Dogstar', la cual se formó a principios de los 90. Aunque no tuvo gran notoriedad mundial, sí logró participar en importantes espectáculos musicales, como el Glastonbury Festival.

Primeros proyectos

En 1992, Reeves obtuvo uno de los primeros papeles importantes de su carrera en la cinta 'Bram Stoker's Dracula', de la mano del destacado cineasta Francis Ford Coppola. Además de ganar reconocimiento, compartió créditos con Gary Oldman, Winona Ryder y Antony Hopkins.

Figura juvenil

de los 90

Al lado de Sandra Bullock, el actor nacido el 2 de septiembre de 1964 protagonizó la película 'Speed', en 1994. Gracias a este trabajo se ganó la admiración de los jóvenes de la época, apareciendo en las nominaciones de los Nickelodeon Kids' Choice Awards y los MTV Movie Awards.

Estrellato

'The Devil's Advocate', de 1997, sería su siguiente éxito taquillero; sin embargo, la fama mundial llegaría dos años después, con 'The Matrix'. Su personaje, Neo, se convertiría en el más importante de su carrera actoral. Más tarde seguiría con las aclamadas secuelas 'The Matrix Reloaded' y 'The Matrix Revolutions'.

Alejado de Hollywood

Con un look similar a lo largo de los años, la carrera del nacionalizado canadiense continuó con cintas famosas como 'Constantine', de 2005, y '47 Ronin', de 2013. Según compartió en entrevista a GQ, el tiempo que estuvo lejos de Hollywood fue porque la productora Fox lo vetó tras negarse a trabajar en 'Speed 2'. Dicho tiempo lejos de la pantalla grande lo dedicó a proyectos personales y al teatro.

John Wick

En 2014 resurgió y volvió a acaparar portadas y taquilla. Keanu daría vida al personaje principal en 'John Wick'. Cinta que tendría dos entregas más debido al éxito, 'John Wick: Chapter 2' y 'John Wick: Chapter 3'.

En el mundo de Toy Story

Así, este 2019, el histrión volvió a estar entre los mejores pagados del mundo y de la mano del mágico mundo de Disney, dio voz a uno de los personajes de 'Toy Story 4', haciendo su debut en películas infantiles. Con la película en puerta 'John Wick: Chapter 4' y el anuncio de una nueva entrega de Matrix, junto al elenco principal, Reeves no planea alejarse nuevamente de la industria.