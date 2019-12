Evo Morales llegó por primera vez a Argentina siendo un niño tímido que vendía helados

Todavía le faltaban unos cuantos años para convertirse en dirigente sindical y décadas para llegar a ser el hombre que más tiempo gobernaría Bolivia.

Desde este jueves, Evo Morales ha vuelto a vivir a Argentina, ahora como refugiado. Pero esta ocasión no se parece en nada a la primera vez que residió en aquel país en 1966.

Su vida cambió tanto en los casi 54 años que pasaron entre una y otra estadía que, a simple vista, cuesta creer que ese niño que vendía helados mientras su padre trabajaba como zafrero ahora sea un exmandatario en el exilio.

Y, sobre todo, su largo mandato de 13 años, 9 meses y 18 días al frente del gobierno de su país que terminó el 10 de noviembre, tras semanas de protestas callejeras, acusaciones de fraude electoral en las elecciones de octubre y con los militares y policías quitándole el respaldo. Tras dejar el poder, después de hacer paradas en México y Cuba, Evo pasó su primera noche en Argentina. Y en este país fue donde, de alguna forma, todo comenzó hace 53 años.

El primer día de escuela

"Yo no entendía castellano, era aymara cerrado. Sentadito atrás de todos los compañeros de curso. La profesora qué hablaría, yo no entendía", contó Morales durante una visita que hizo en 2014 a su primera escuela y recordó cómo eran sus clases en la ciudad de Campo Santo.

"Muchas familias de Bolivia mejoramos nuestra economía por la zafra argentina", recordó el expresidente hace unos años y añadió que la condición de zafrero de su padre le permitió a él ingresar a la escuela Julio Argentino Cornejo. Su primera maestra se llamaba Elva del Valle Kutny, de quien Morales guarda un muy buen recuerdo. No solo por iniciarlo en la lectura y escritura, sino también por la paciencia que tuvo con el niño al que todavía le costaba mucho articular frases en español. "Tal vez se dio cuenta que yo era el tímido, el asustado. Me agarraba de mi cabello, me acariciaba y decía 'Evito, Evito'. Era lo único que entendía". En esa visita de 2014, el exmandatario pudo saludar y abrazar a la mujer que volvió a la escuela donde hace décadas tuvo un alumno boliviano. "Aquí empecé el 'a, b, c'. No entendía, pero aquí empezamos", sentenció aquella vez Evo con la profesora Elva a su lado.

El primer trabajo

En ese entonces, la familia Morales todavía residía la mayor parte del tiempo en Orinoca, una población en el oeste de Bolivia que ni siquiera salía en los mapas ociales y en la que sus habitantes se dedicaban a criar ovejas y trabajar la tierra de sol a sol. 5 claves que explican por qué Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia La dieta cotidiana del expresidente durante esa época estaba basada en los granos que se producían en la zona como el maíz o la quinua (cuando había suerte) y refrescos que preparaba su madre hirviendo cáscaras de fruta. Por eso, no fue hasta su llegada a Argentina que Evo conoció la lechuga, el tomate y otros vegetales, además de lo que más le gustaba en ese tiempo: los helados de agua.

Cuando no se encontraba en la escuela, a Morales se le olvidaba algo de su timidez y le gustaba correr por las calles de Campo Santo con una cajita llena de helados que vendía a los sedientos zafreros. Además de ayudar a sus padres en la cría de ovejas, ese fue el primero de los muchos trabajos que tuvo Morales a lo largo de su vida. La mayor recompensa que recibía no era el dinero que se ganaba con las ventas, sino que tenía derecho a tres helados por día para aplacar la sed que le provocaba el intenso calor y las carreras que hacía con su cajita. "Y de paso ganaba la plata que le daba a mi hermana y mi papá", recordó Morales con humor en varias ocasiones.