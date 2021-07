‘Evito ascensor, prefiero escaleras’

“Entro a la sede central de Navantia en Madrid, con la mascarilla, y un aluvión de carteles informan sobre normas de protección. Una cámara me toma la temperatura y observo las señales de distanciamiento en el suelo. Evito el ascensor, prefiero las escaleras. En mi planta, me aplico el dispensador de gel y, antes de alcanzar mi despacho, atravieso dos praderas, parceladas con mamparas y equipadas con EPI. Me esperan ocho horas con el silencio de compañero. Me pregunto si el pequeño restaurante donde solía comer habrá aguantado el envite de la covid-19”.