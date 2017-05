Evitarán erogaciones de padres por graduaciones

Con toda anticipación y la finalidad de que al entrar en la fase final del presente ciclo escolar los padres y madres de familia que son los que se suelen poner más nerviosos, ayer del departamento de los Servicios Regionales de la Educación despejaron dudas en cuanto hace a las graduaciones y documentación a los estudiantes que al término de cada período se les entrega a los alumnos de los diferentes grados de escolaridad.

Entrevistado por este reportero el licenciado José Arturo García Vázquez jefe del departamento de los Servicios Regionales de la Educación en el Municipio, previas preguntas; dejó en claro que no habrá trajes especiales en el caso de las graduaciones que de hecho ya no se deberían llevar a cabo por la erogación que esto implica en el caso de los padres de familia.

“La Secretaría de Educación Pública siempre ha sido muy clara de hecho no hay graduaciones como tal, por que la educación básica no es conclusiva, es nada más la clausura de cursos y por lo tanto el padre de familia no está obligado a cumplir con algo así de ese tipo, de que desembolsen para ese tipo de gastos”.

Aunque dijo que a final de cuentas son los padres de familia los que deciden, pero esto en ningún momento debe repercutir en cuanto hace a las calificaciones finales, por que no tienen ningún efecto, cada quien sabe si desea o no participar.

“Hay cierto tipo de actividades que son lúdicas que ayudan al alumno en cuanto a su desempeño artístico, pero siempre queda a criterio de los padres de familia, por eso es que deben estar tranquilos, y en caso de que se presente alguna retención de documentos por este tipo de situaciones deben acudir a la instancia correspondiente, que en primer término es con el director, supervisor o jefe de sector escolar”.

Sin embargo agregó, que en una situación aún más delicada están ellos en el departamento de los Servicios Regionales de la Educación para atenderlos, y resolver el problema.

José Arturo García Vázquez, jefe del Creder.