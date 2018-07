Evitan violación de 2 menores; golpean al agresor y entregan a la policía

Monterrey, México.

Vecinos de las colonias Privadas Las Villas y Paseo de Las Minas, en García, evitaron que un hombre presuntamente abusara de dos menores, a un kilómetro y medio de la sede del Comando Central de Operaciones Policiales (CCOP) de ese municipio.



Trascendió que el presunto agresor fue golpeado y atado de pies y manos, y los vecinos lo entregaron a policías locales.



El caso se dio a conocer en redes sociales luego de que se publicaran en varios grupos de Facebook dos fotografías del presunto delincuente golpeado.



En el CCOP de García se confirmó la detención de un hombre acusado de intento de abuso sexual contra dos menores, pero no proporcionaron más detalles del hecho.



De acuerdo a las publicaciones, el hombre, de entre 30 y 35 años, intentó abusar de dos menores que cruzaban un terreno baldío que divide los sectores Privadas de Las Villas y Paseo de Las Minas, poco después de las 21:00 horas.



Los gritos de auxilio de ambas, de quienes no se informó su edad, alertó a unos vecinos de la zona.



Varios jóvenes corrieron y vieron a las menores que entre la maleza forcejeaban con el sospechoso.



Al presunto agresor lo sometieron unos vecinos luego de perseguirlo algunos metros cuando intentaba escapar corriendo.



"Este fulano lo agarraron violando a dos niñas, le pusieron la golpeada de su vida los chavos que lo agarraron y se lo dejaron amarrado a la Policía en el monte que da de Privadas de Las Villas a Minas.



"Lo tuvieron que perseguir pero no se les fue, ahí llegaron las mamás y amigos de las afectadas, y la Policía... ya mero lo andaban linchando", se explicó en una publicación.



En las fotografías se puede observar que el hombre con playera oscura está tirado en el suelo severamente golpeado del rostro.



Las autoridades no habían informado de manera oficial sobre el caso.