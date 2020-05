Evitan tener más perjuicios

Aparte de las pérdidas económicas y el despido de empleados, los comerciantes de la zona centro que cerraron sus negocios deben enfrentarse a la inseguridad, al temor de que sus locales sean robados durante la pandemia del Covid-19.

Por lo que sin abrirlos, los vigilan, sentados en sillas o en mobiliario para hacer guardias.

“Esta cerrado para hacer caso a la recomendación de la Coepris, pero si no venimos, nos exponemos a que nos roben, ya hay reportes de compañeros que les han roto los candados, imaginen lo que atravesamos, aparte de no tener dinero, de no saber cuánto vamos a regresar a la normalidad hay que sumarle el miedo a que nos quiten lo que con esfuerzo adquirimos”, explicaron.

Sobre la calle Zaragoza se ubica un pequeño mercado de productos alternativos donde el fenómeno es más evidente, media docena de locatarios permanecen alertas.

Aseguraron que desde principios de este mes han reportado casos donde los criminales sacan material, rompen candados o dañan la infraestructura para ingresar y llevarse su mercancía.

“Vamos a estar hasta el 30 de mayo así, lo que hacemos es tratar de cuidar nuestras pertenencias, no podemos vender porque está prohibido, nos dicen no esenciales pero no se ponen a pensar que lo esencial es llevar comida a casa”.

Aunque sus negocios estén cerrados y la mercancía no está expuesta, promueven los pedidos en línea y a domicilio con carteles llamativos donde aparecen sus números telefónicos y redes sociales, indican que la solución es que se elimine el decreto de cerrar para los comerciantes.

“Nosotros podríamos abrir, guardando sana distancia, usando cubrebocas, gel antibacterial, todas las medidas que nos digan, pero hasta el momento las autoridades no se acercan, ni siquiera las cámaras empresariales que tenemos cerca”, dijo Raúl Vazquez, afectado.