Evitan exponer a estudiantes

Valle Hermoso, Tam.- Profesores de educación física evitan que los alumnos sean expuestos a la intemperie y a su vez a los vientos frescos del norte, realizando otro tipo de actividades dentro de las aulas de clases.

Carlos Guerrero Ramírez, supervisor de Educación Física en la Zona 10, dijo ayer que dentro de las aulas, se pueden practicar otras actividades de destreza, lógica y hasta físicas en donde los alumnos no tienen que recibir los cambios bruscos de temperatura y por lo tanto no ser expuestos, por lo que pidió a los padres de familia que no se preocuparan cuando a sus niños les toque horario de educación física.