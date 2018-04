Evitan disputa entre Atala y Galilea

Magda Rodríguez es una mujer que sin proponérselo —o con toda la intención— siempre está en el "ojo del huracán", ya sea por los contenidos que realiza o por las polémicas que generan con sus producciones.



Este jueves Atala Sarmiento fue invitada al programa "Hoy", el show que Magda produce. La ex conductora de "Ventaneando" fue entrevistada por Fernando del Solar, Mauricio Mancera y Raúl Araiza; ninguna de las conductoras titulares estuvo.



Durante su estancia en el programa de Pati Chapoy, Atala habló sobre Galilea Montijo y Andrea Legarreta, algo que al parecer a ellas no les gustó.



Daniel Bisogno comentó en "Ventaneando" que la razón por la que ni Galilea ni Andrea estuvieron en el foro al mismo tiempo que Sarmiento se debió a la molestia que las presentadoras tenían por la visita de Atala.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Magda niega que eso haya sucedido como Daniel lo platicó y señaló que la decisión de que Atala estuviera con Mancera, Araiza y Del Solar fue sólo de ella.



"El formato está establecido, nosotros invitamos a Atala porque todos los días tenemos un número de invitados para llevar contenidos, tratamos de tener la noticia de la propia boca de ellos, que tengamos las historias que se están viendo en los medios y que sean sus propios protagonistas quienes nos lo cuenten".

La razón para que ni Galilea ni Andrea estuvieron con Sarmiento, dijo Rodríguez, se debió a que ellas estarían en otro segmento y no quería una sobresaturación de conductores en una misma sección.



"Fue una decisión personal porque nosotros distribuimos los segmentos de cierta forma para que todos los conductores no estén juntos, sino que tienen cada uno su espacio. Leí una nota que decía que no se llevaban (Andrea y Galilea con Atala), yo preferí que en un momento dado viniera un invitado de moda. Por el horario teníamos dos ventas comprometidas y decidí llevar el asunto de la moda a las chicas. Me pareció que por el número de conductores era como tenía que ser".

Se acaba "El club de Eva".



Uno de los últimos proyectos que Magda realizó en Azteca fue "Club de Eva", show conducido por Laura G, Verónica del Castillo, Esmeralda Ugalde, y Anette Cuburu. Sin embargo, tras la partida de la productora se comenzó a hablar que ella demandaría a Teleset y Sony Televisión, empresas que realizan este programa para la televisora del Ajusco.



Fuentes cercanas a la producción señalaron que este viernes se anunciará el fin de "Club de Eva" por una demanda que están enfrentando. Rodríguez niega ser la demandante.



"Leí que yo había demandado pero eso es falso, yo tengo una excelente relación con la gente de Sony, me fui de una manera decente y educada. Me fui por algunos sueños que yo tenía dentro de mi carrera, cerré mi ciclo y después establecí una nueva relación laboral".



Magda explicó que no habría motivo para que demandara a Sony o Teleset, pues cuando terminó su contrato todo quedó de común acuerdo.



"Nunca he demandado a nadie, ni a un ex marido. Estudié leyes y sé que más vale un mal arreglo que un buen pleito, creo en el karma y lo único que tengo es agradecimiento con cada persona con la que he trabajado".