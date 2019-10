Evita tema de fiesteros

¿Una probable indisciplina dejó fuera a Javier Hernández, Miguel Layún y Marco Fabián de Selección Mexicana?

En el discurso de Gerardo Martino hay una situación que no cuadra. Convocó a Nations League a los futbolistas que militan en el extranjero y que no se empaparon del trabajo en Copa Oro, como Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, pero no llamó a los otros jugadores que tampoco acudieron al torneo.

El "Tata" fue cuestionado si la ausencia estaba vinculada a la indisciplina que se ha investigado en el seno interno del Tri, durante la pasada Fecha FIFA.

"Los motivos son Macías, Calderón, Arteaga, Mozo, en Layún, ´Chicharito´, y los volantes que están que podrían jugar en el lugar de Marco Fabián, caso Córdova, caso Aguirre.

"Como dije cuando hablamos la primera vez, y si los llegase a haber (motivos disciplinarios), ustedes de boca mía nunca se enterarán, así que las respuestas van a estar siempre por el lado futbolístico", respondió el técnico del Tricolor.

Layún, "Chicharito" y Fabián han sido acusados de hospedar mujeres en el hotel de concentración del Tri. La cuenta "botineras del mundo" también ha señalado a Memo Ochoa y Héctor Moreno.