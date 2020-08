Evita polemizar con urbano

Ricardo Arjona no cuestiona el reguetón o urbano pop ni está peleado con ese género, pues simplemente se ve a sí mismo como un defensor de su propio estilo y de su corriente.

Ayer, en el lanzamiento de su disco Blanco, el guatemalteco, de 56 años, se conectó a Zoom con diversos medios de Latinoamérica e hizo énfasis en su postura sobre el estilo más popular hoy en día.

NO ES ENEMIGO DE NADA

"Yo no soy un enemigo del reguetón, creo que vino a ocupar los espacios que otros géneros dejaron libres.

"No creo que se trate de una batalla, sino de defender cada quien su género. No se defienden los géneros haciendo duetos, no sacas la cabeza sólo para ir con la corriente", apuntó el cantautor.

Inquieto y curioso sobre el proceso de conversación con sus interlocutores en el videochat, el intérprete de "El Problema" y "Señora de las Cuatro Décadas" comentó que no es su tarea criticar a colegas, sino enfocarse solamente en su propio trabajo.

"La mejor manera de defender el rock and roll es hacer rock and roll. La mejor manera de defender la balada es haciendo balada. No se trata sólo de hacer lo que está de moda", puntualizó.

LUCE CON BARBA

El padre de la actriz Adria Arjona, quien lució lentes y barba a medio crecer, dio a conocer en Mundo Arjona su más reciente disco hace un mes y ayer lo publicó en todas las plataformas.

En esta producción de estudio, que se complementará con el álbum Negro, el cual no tiene fecha de salida, incluye el sencillo "El Amor que Me Tenía", colaboración con Pablo Alborán.

"Hubo muchas propuestas, tenía sugerencias, pero con él se dio el momento. Es una canción como tienen que ser (las colaboraciones), muy poco planificada.

"Sé que se dan muchísimo los intereses de otro tipo, pero con él sucedió porque hubo un entendimiento total. Grabó las canciones, una la hizo con un piano que yo le había dado y luego conseguimos a un gran pianista y no saben el gusto que nos dio cómo quedó".