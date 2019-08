Evita López Obrador debatir con Iglesia por marcha contra violencia a mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.

"No tengo ningún comentario sólo decir que no soy partidario de la ley del talión", dijo durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El semanario católico señaló que "sigue siendo urgente" dar atención "profunda, permanente y eficaz" a la violencia que viven todas las mujeres en el país puesto que de continuar con lo que calificó de "remedios superficiales, ocasionales y dulzones", sólo se le apuesta a una violencia mayor.

El Presidente recordó que no es partidario del ojo por ojo y diente por diente, porque sí a esas vamos nos quedaríamos muertos y chimuelos todos.

"La violencia no se debe enfrentar con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, la paz y la tranquilidad son producto de la justicia enseñanzas que vienen de lejos".

El mandatario reiteró que su administración no hará lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, que no van a apostar a imponer medidas como el uso de la fuerza, no habrá razias, masacres y "no vamos a usar al Ejército y Marina para reprimir al pueblo, como se dice ahora hay un nuevo paradigma en materia de seguridad pública".