Evita excesos al comer en época decembrinas

Monterrey, México.

Y es que el centro de atención es la comida en abundancia.



"Debemos hacer consciencia de que hay muchos eventos en los que va a haber mucha comida y que puede haber excesos, los cuales pueden generar incremento de peso", destacó la especialista en un comunicado de la universidad privada.



"Hay gente que dice 'después lo bajo', pero no es bueno para el cuerpo subir y bajar de peso. Además de que deshacerse de esos kilos de más no es tan fácil; cuesta mucho trabajo".



Una clave en el cuidado de la dieta es evitar la sobremesa, hacer ejercicio en esta época y consumir porciones saludables.



"La clave para sobrellevar todas estas fiestas decembrinas es la moderación, ya que el objetivo es mantener nuestro peso", dijo Guajardo Leal.



"Se podría decir que estas precauciones son por vanidad, pero al final de cuentas, en realidad es por nuestra salud".



Para evitar el aumento de peso, Guajardo Leal compartió algunas recomendaciones.



- Desayunar ligero en los días que se asistirá a una fiesta.

- Incluir verduras en el plato de la comida.

- Evitar el exceso de carne y cereales, como pan, tortilla, galletas y arroz.

- Evitar el consumo de botanas o entradas.

- Tomar agua natural para acompañar los alimentos.

- Evitar el consumo de dulces.



¿Cuántos me como?

Hay delicias que siempre están en el menú navideño. Sin embargo, es necesario medirse.

Aquí las cantidades máximas que recomienda la nutrióloga:

- Buñuelos: 1 pieza

- Tamales: 3 piezas

- Ponche: 1 taza

- Cerveza: 1 botella (355 mililitros)

- Vino: 100 mililitros