Evita escuchar sus canciones

Ciudad de México.



Su video de "Date la vuelta" contabiliza más de 30 millones de visualizaciones en Youtube y su canción "Despacito" fue fenómeno mundial, pero su autor Luis Fonsi evita escucharlas.

¿La razón? Antes de salir al público, las oye cientos de veces desde que en su cabeza imagina las composiciones, hasta que termina por grabarlas. "No me escucho, no es que me moleste, si la ponen en un restaurante donde estoy no mando que la quiten (risas), pero si voy en mi carro no las pongo.

"Detrás de cada canción, antes de haber sido lanzada, la escuché mil veces, ya dejan de ser mías, a mi lo que me gusta es cantarlas", explica.