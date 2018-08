Evita buscar a ex de Alejandra Guzmán para nutrir personaje

Estoy creando a un personaje basado en lo que Alejandra Guzmán le contó a los escritores y con el apoyo del director. Es un hombre interesante y es duro lo que ella platicó . Erick Elías, actor

Ciudad de México.- Aún no se estrena la serie biográfica sobrey Erick Elías, quien participa en este proyecto, dice que la serie sobre la vida de la rockera debe ser vista como una ficción y no como una realidad.

El actor interpreta al padre de la hija de la Guzmán (Pablo Moctezuma) y estará al inicio de la ficción. Afirmó que su personaje no lucirá como Moctezuma es en la vida real, pues estará visto desde la perspectiva de Alejandra y no necesariamente será un retrato fidedigno.

"Siempre he dicho que mi trabajo en esta serie está basado en la historia que ella ha querido contar. Yo nunca tuve contacto con la persona a quien interpreto. El personaje no está caracterizado como él y muchas de las situaciones no concuerdan con la realidad. Estoy en 25 capítulos de los 60 capítulos y estoy por terminar", dijo Elías.

PERSONAJE CON CARÁCTER

El actor confesó que lo que se verá en pantalla será algo fuerte y celebra que la hija de Silvia Pinal se haya atrevido a contar esta historia.

"Mi personaje es fuerte, así como es fuerte todo lo que ella contó. Me gustó que se haya arriesgado, pues a veces en las bioseries el personaje del que se habla queda como víctima o héroe. Aquí la veremos en sus momentos de crisis, en momentos difíciles".

Erick explicó que la serie hablará de la relación que Pablo tuvo con la intérprete de "Eternamente bella", sus altibajos y cómo la pareja se separó y los motivos que los llevaron a tomar esa decisión.

"Se habla de cómo se llevaban ellos, cómo cambió su relación tras el nacimiento de su hija y cómo es su relación ahora, es interesante. Construí mi personaje de lo que ella contó, nunca lo busqué a él porqué sentí que no me aportaba nada".

Aunque aún no sabe cuándo se estrenará la bioserie, el actor confesó que una de las cosas que más sorprenderá al público será la interpretación de Majida Issa, quien dará vida a Alejandra Guzmán.

"Es complicado interpretar a alguien vivo. La actriz lo está haciendo espectacular, es muy talentosa, es todo un reto lo que está haciendo", añadió Elías de su compañera.