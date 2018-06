Evidencian lluvias obra mal realizada. Retiran impermeabilizante, sin avisar

Tampico, Tam.- Sin alguna notificación previa, el Ayuntamiento de Tampico inició los trabajos de impermeabilización del Mercado del Norte, sin embargo con la pertinaz lluvia que se presentó este domingo por la mañana, el agua penetró en los locales teniendo múltiples afectaciones alrededor de 144 comerciantes.

Los locatarios protestaron ante la falta de atención y negligencia, pues hay comerciantes que presentan pérdidas del orden de los tres mil pesos.

Juanita Santillana, una de las locatarias, mencionó que el municipio no les notificó de los trabajos que se realizarían, ya que de haber sido así, hubieran tomado las precauciones debidas.

"Somos 144 afectados, todos los locatarios afectados, el cien por ciento. No se mojaba antes, pero al retirar el impermeabilizante ya se ve la afectación. El impermeabilizante que había estaba en buenas condiciones", dijeron los afectados.

Refieren que hace aproximadamente ocho días iniciaron los trabajos del retiro del impermeabilizante, sin embargo no se les notificó; "ni nos habíamos dado cuenta hasta que empezó a llover y empezó a mojarse la mercancía".

Señalan que no saben quién es el administrador o administradora del Mercado del Norte, "ni se para aquí, no sabemos quién es. No hay una atención debida en el Mercado, por parte de la autoridad municipal y éste es el resultado de una mala administración, es el resultado de la poca sensibilidad que hay en esta administración para tratar asuntos con la gente... Es una pena que pase esto".

Pidieron a la administración municipal que se haga responsable por las pérdidas que presentaron ante el aguacero que se registró la mañana de este domingo; "hay pérdidas y nadie se está haciendo responsable. Los clientes andan entre el agua. Es muy lamentable lo que está pasando".

PROTESTA. Locatarios reclamaron por los trabajos mal hechos, y sobretodo que las autoridades ni se los notificaron.