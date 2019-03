Evidencia Alejandra Guzmán a Sylvia Pasquel

Aparentemente, el pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas no es lo único que ha puesto en aprietos a las hijas de la leyenda viviente Silvia Pinal.

La relación entre la Pasquel y la Guzmán está cada vez más fracturada pues en esta ocasión, Alejandra dio detalles de la recuperación de su madre, pero también dejó en claro que su hermana Sylvia Pasquel está 'saludando con sombrero ajeno'

La interprete de "Hacer el amor con otro" dio una entrevista a "La Perradita", un medio de comunicación, en el que explicó que tuvo que hacer diversas remodelaciones en la casa de Silvia Pinal después de que fue internada en el hospital por neumonía.

"Mandé a hacer unos cambios, puse un elevador nuevo para que suba y baje. Le limpiamos todo, le quitamos el tapiz, le pintamos nuevecito todo para que ella pueda respirar y que no sea con polvo (...) Me enteré que Silvita anda diciendo que ella lo hizo pero ella no se paró por aquí jamás, eso lo hice yo", mencionó Alejandra Guzmán.