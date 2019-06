Evangélicos ponen distancia del detenido Naasón Joaquín

Ciudad de México.

"No tenemos nada que ver con aquellos que son mentirosos", afirmó Carlos Gordillo, presidente del Parlamento Nacional Evangélico Latinoamericano, al referirse a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, quien enfrenta un juicio por acusaciones de orden sexual.

En conferencia de prensa, Gordillo aseguró que si un líder religioso no tiene una "vida decente" quiere decir que su fe es vana, por lo que se deslindó de Naasón Joaquín al señalarlo por "representarse a sí mismo" en lugar de los valores de Cristo.

"Si un líder no da fruto de una vida decente y correcta quiere decir que su fe es vana, nosotros no tenemos nada que ver con aquellos que son mentirosos, hipócritas y que en vez de representar a Cristo y sus valores se representan a sí mismos y al diablo", apuntó.

Propuso crear un órgano colegiado religiosos procedentes de diferentes credos que vigilen el actuar de los líderes para evitar abusos hacia los fieles, pues advirtió que cuando una Iglesia se aísla, cae en el riesgo de convertirse en una secta y caer en el fanatismo.

"La Luz del Mundo es vertical, tiene su línea, su propio gobierno, pero no da cuenta a otros lideres porque ellos no se alinean en un concepto horizontal, entonces lo que queremos hacer un Consejo horizontal, que vele y vigile todo lo que están haciendo las Iglesias, si una Iglesia no da cuenta y se aísla, es peligroso porque caen en fanatismo, en hacerse una secta", subrayó.

Añadió que el poder absoluto "corrompe", por lo que se requiere de un organismo que regule todas estas conductas al interior de las diferentes Iglesias y señalar cuando alguna "no esté caminando correctamente".

El Parlamento Nacional Evangélico Latinoamericano, que agrupa a diversas organizaciones evangélicas, convocó a dirigentes religiosos de todo el país a construir alianzas para combatir la violencia e inseguridad que afecta al país.

El presidente de esta organización religiosa adelantó que en agosto se realizará una reunión con mil líderes evangélicos para diseñar el Plan Nacional Contra la Violencia e Inseguridad que busca integrar a todos los sectores de la sociedad para reconstruir el tejido social.