Evaluarán México y EU las acciones en 45 días

Ciudad de México

Los Gobiernos de México y Estados Unidos evaluarán dentro de 45 días los resultados de las medidas acordadas el pasado viernes para reducir el flujo migratorio.

"A los 45 días nos tenemos que sentar las partes para ver si tuvo éxito o no tuvo éxito", detalló el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa este lunes junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nuestro propósito es tener éxito", añadió.

Señaló que ambas partes están de acuerdo en que, en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarán medidas adicionales; y que para ello continuarán sus conversaciones que concluirán en 90 días.

"Ellos dicen que cero migrantes pasen por México, pero eso es imposible", subrayó Ebrard.

"Si no tenemos razón tenemos que hacer más rondas de conversaciones para buscar otra salida, especialmente, ellos propondrían el Primer País de Asilo, y lo que nosotros decimos es que tiene que ser regional".

Entre las medidas adicionales, señaló, se encontraría una negociación para que México sea Tercer País Seguro, propuesta por el Gobierno estadounidense, o un sistema de asilo regional, con participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), perfilada por el País, que tendrían que ser consultadas con el Congreso mexicano.

"Si llegáramos al escenario de que las medidas que nosotros tomamos no funcionan, cualquier cosa que acordamos yo tengo que ir al Senado de la República. México no puede hacer acuerdos que no conozca el Senado", afirmó.

El acuerdo para evitar la aplicación de aranceles este lunes establece que México desplegará a la Guardia Nacional en la frontera sur del País para reducir la migración irregular, que Estados Unidos extenderá la instrumentación de la Sección 235 a lo largo de su frontera sur para que los que la crucen para solicitar asilo sean retornados sin demora a México y que el Gobierno estadounidense reitere su apoyo al Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y el norte de Centroamérica.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la llamada del sábado con Trump le pidió que, aunque la evaluación de medidas inicia en 45 días, se tome una decisión en 90 días.

"Quiero también aclarar que hablé por teléfono con el Presidente Trump y aun cuando la evaluación comienza en 45 días, yo propuse y así está en el acuerdo que cualquier decisión que se tome sea haga en un plazo de 90 días, esto es importante", reveló el Mandatario federal.

"(Dijo Trump) que había optado por el acuerdo, nosotros celebramos esa postura y hablamos de los 90 días y quedamos en comunicarnos en 90 días para esperar resultados y estoy seguro, porque lo vamos a hacer bien, México es un País con mucho prestigio en el concierto de las naciones y nuestro pueblo se portó a la altura de las circunstancias".