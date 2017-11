Evalúan maestros, 500 de ellos en riesgo de reprobar

"Hacemos un llamado de que nuestra organización sindical se ponga las pilas, que no sea cómplice de esta mal llamada Reforma Educativa que no es más que una reforma regresiva en cuanto a Educación satanizadora”. José Luis Coronado Alvarado, vocero de Nuevo sindicalismo

Alrededor de 500 docentes de todo el estado de Tamaulipas estarían en riesgo de perder su plaza frente a grupo en el caso de no lograr aprobar por tercera ocasión la Evaluación del Servicio profesional Docente, indicó el vocero de la corriente Nuevo Sindicalismo de la Sección XXX del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis Coronado Alvarado.

“El Sindicato no debe de ser omiso, el Sindicato debe de estar revisando, nada de que la SEP recuperó plazas, una cosa es que recupere la rectoría de la Educación y otra cosa es que prevalezca el autoritarios sin brújula educativa”.

En Tamaulipas fueron 5 mil 300 los maestros seleccionados este año para el proceso de Evaluación Educativa, de estos alrededor de 500 no lograron aprobar en dos ocasiones anteriores el examen impuesto por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) según la Reforma Educativa de 2014, la primera etapa de Evaluación comprende del 13 de noviembre al 3 de diciembre, la segunda etapa del primero de noviembre al 3 de diciembre, y la tercera etapa del 2 y 3 al 18 de diciembre.

“Hacemos un llamado de que nuestra organización sindical se ponga las pilas, que no sea cómplice de esta mal llamada Reforma Educativa que no es más que una reforma regresiva en cuanto a Educación satanizadora en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores”, Coronado Alvarado señaló que de parte del INEE no se ha cumplido con la parte de capacitación y profesionalización del personal docente evaluado.

Asimismo indicó que según la misma Reforma Educativa los maestros que no logren aprobar en tres ocasiones el proceso de evaluación habrán de ser retirados de grupo, “que nos digan qué va hacerse con ellos, no se trata de cesarlos, la ley nos marca que no hay que correrlos si no pasan los tres exámenes sino cambiarlos de actividad pero la actividad mejor es la profesionalización”.