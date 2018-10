Evalúan los cambios

Los Ángeles, California

En el año tras la caída de Harvey Weinstein y el surgimiento del movimiento #MeToo, las mujeres en Hollywood todavía están procesando y evaluando lo que ha cambiado, si es que algo ha cambiado, en su industria. Desde el tipo de guiones que leen, hasta el aumento de oportunidades.

Algunas dicen que las cosas han cambiado bastante, mientras que a otras les cuesta trabajo encontrar una verdadera diferencia que pueda atribuirse al despertar cultural y al discurso que hubo el año pasado. Podría decirse que si hay más proyectos escritos y dirigidos por mujeres o narrativas paralelas al #MeToo posiblemente no sea por el #MeToo, sino por la combinación de otros factores.

NO ES SUFICIENTE

Creo que en general ha habido un cambio, pero no creo que un año sea suficiente para ver el efecto real de este movimiento", dijo Juliet Berman, encargada de desarrollo en Treehouse Pictures, productora de la comedia romántica de Netflix "Set It Up".

No es difícil encontrar películas que parecen hablar directamente del #MeToo. Este verano se estrenó "Oceans 8" con un elenco totalmente femenino y le fue bien en la taquilla. La película independiente "Eighth Grade" tiene una escena inquietante entre una chica de 13 años y un niño en un auto. Aunque ambas van acorde al momento, también estaban en preproducción antes de que el New York Times escribiera su primer artículo sobre Weinstein en octubre.



El dinero es lo que cuenta

Los financiadores han buscado más propuestas de proyectos encabezados por mujeres en años recientes, no por el #MeToo, sino porque ha quedado demostrado que es un buen negocio con el éxito innegable de películas como "Wonder Woman", que también se estrenó meses antes de la caída de Weinstein. Hollywood va a donde está el dinero.