Evalúa su retiro

Ciudad de México

La actriz Cate Blanchett está considerando el retiro de la actuación, según declaró en una entrevista a Vulture durante la premiere de su nuevo proyecto, ¿Dónde estás, Bernadette?, que se llevó a cabo el domingo.

La famosa dijo que iba en serio con las declaraciones que hizo en febrero a la estrella Julia Roberts, donde dijo que quizás había llegado el momento de detener su carrera.

HORA DE PARAR

"Oh , sí. Es hora de que me detenga. Totalmente. Absolutamente. Y estoy segura de que el publico de todo el mundo, cuando vea esta película, dirá: 'Oh, sí, definitivamente es hora de que se detenga'. Me disculpo de antemano", dijo Blanchett.

Añadió que cada vez que termina de filmar un proyecto tiene la misma sensación de que ése debería ser el último, pero que continúa trabajando porque cineastas a quien ella admira le ofrecen un papel en sus producciones, como le sucedió con el director de ¿Dónde estás, Bernadette?

"Es porque personas realmente interesantes como Richard Linklater y Maria Semple dicen: '¿Quieres trabajar conmigo?', y yo digo: '¡Por supuesto que quiero hacerlo!'", comentó.

PAPEL SECUNDARIO

"Para mí, el papel es secundario. Se trata de con quién estás conversando y, ¿quién no querría estar conversando con estas personas".

¿Dónde estás, Bernadette?, dirigida por Linklater y basada en la novela de Semple publicada en 2012, cuenta la historia de una arquitecta y madre encarnada por Blanchett quien está al borde de una crisis artística existencial.