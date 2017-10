Evaden camioneros la revista mecánica

Cd. Victoria, Tam.

De las mil 250 concesiones del Transporte Público circulando por la localidad el 30 por ciento falta por presentar su revista mecánica anual ante la Subsecretaría del Transporte debido a entre otras causas, a que estos adeudan el pago del derecho de reconcesionamiento que se refrenda cada cinco años.

“Hay algunas concesiones que están bloqueados los pagos en la Fiscal por algunos inconvenientes o algunos rezagos que se traían”, informó el secretario general del sindicato de Micros y Taxis Verdes, Ramón Hernández Manríquez.

“Hay 700 concesiones de micros en las distintas rutas que circulan por la capital del estado de los cuales 210 adeudan este pago; asimismo de los 450 taxis 135 tienen pendiente su revista mecánica y el pago del reconcesionamiento. “Estamos buscando algún acercamiento con el subsecretario para limar todos esos detalles y darle seguimiento a la revisión”.

Recordó que el próximo mes vence la prórroga que otorgó el Gobierno del Estado para el pago de derechos vehiculares para las unidades del Transporte Público. “Hay gente que no sabía que tenía que ir a pagar un reconcesionamiento y está atorado porque no pagamos el reconcesionamiento en tiempo y forma”.

Finalmente Ramón Hernández consideró que esta situación mantiene en un estado de ‘psicosis’ a los concesionarios de micros y taxis debido a que al no poder contar con la revista mecánica ni con el reconcesionamiento, estas podrían salir de circulación y así perder su fuente de ingresos, “si dicen que van a hacer la revisión documental se requiere tener el reconcesionamiento, pero no podemos reconcesionarnos si no estamos al corriente con la revisión”.

