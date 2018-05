Evaden Municipios atención a víctimas. Sin adoptar las medidas que les corresponden

Tendrían que crearse en los municipios los Consejos de Atención de Víctimas con presupuesto suficiente para poderlos atender . Guillermo Gutiérrez Riestra, vocero de Colectivo

Cd. Victoria, Tam.- A más de un año de la aprobación de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de(del 11 de abril de 2017), ninguno de los 43 ayuntamientos tamaulipecos ha adoptado las medidas que le corresponden según el artículo 117 de dicha ley, develó el vocero del Colectivo de Amigos y Familiares de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra.

"Desde el punto de vista jurídico ya hay mecanismos que los mismos municipios han hecho a un lado, como la Responsabilidad de Atención a las Víctimas que corresponde a los municipios según la Ley de Atención de Víctimas, y que ningún Municipio lo ha hecho", reiteró.

El artículo 18 de la LAVET señala que ´El Estado y sus Municipios donde se haya cometido el hecho victimizante resolverán sobre la procedencia de apoyo a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio´.

Y en el artículo 34 profundiza: ´El Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello´.

"Tendrían que crearse en los municipios los Consejos de Atención de Víctimas con presupuesto suficiente para poderlos atender, recordemos que hay muchos huérfanos y viudas que tienen que ser atendidos", el Capítulo II de dicha ley señala que corresponde a los Municipios Instrumentar y articular la política para atención y protección a las víctimas; Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal en la adopción y consolidación del Sistema. Así como promover cursos para capacitar a todos los servidores públicos en la atención a víctimas; ejecutar las acciones para el cumplimiento del Programa; Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados; apoyar la creación de refugios seguros; participar y coadyuvar en la protección y atención; y celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

DESAPARECIDOS

Por otro lado, el activista por los DDHH confió que con el inicio de la apertura de las fosas comunes comiencen a aparecer muchos de los desaparecidos en este estado, destacó que es coincidente el número de personas desaparecidas en esta entidad: 6 mil expedientes abiertos entre los años 2010 a 2016 con el número de cuerpos sin identificar sepultados en tales fosas.

"El proceso de exhumación se iba a llevar tres meses y apenas van por ahí de tres semanas; en Miguel Alemán que es un municipio muy pequeño hay 350 cuerpos sin identificar que van a ser exhumados". Un grupo de la División Científica de la PF recopiló nuevas muestras de ADN con la finalidad de cotejarlas con dichos restos humanos allí sepultados. "Ahí nos vamos a dar cuenta de la dimensión de la cantidad de desaparecidos, orígenes, y quiénes eran".

En ese sentido, Gutiérrez Riestra hizo un llamado a los diferentes candidatos del actual proceso electoral para que tomen este problema como compromiso de campaña y presenten propuestas que se traduzcan en soluciones a mediano y largo plazo; por otro lado enfatizó que con el cambio de administración a partir del primero de diciembre de este año, una vez concluido el proceso electoral, la política de Atención a Víctimas del Delito deberá de continuar ya que esta se encuentra escrita en las leyes federales y locales.

Sin embargo denunció que si bien se ha venido implementando un Mecanismo de Protección de activistas sociales este es insuficiente debido a los recursos que tanto el Estado como la Federación dedican; "es decir a un escolta que no le dan lo indispensable para protegerse él menos nos van a proteger".

Y agregó: "el día que nos quieran venir a eliminar lo van a hacer con mucha facilidad, el escolta no tiene las medidas de seguridad indispensables según el estándar como una obligación del Estado, no les dan alimentación, traen una pistola que trae diez balas, no traen protección ni para ellos mismos menos para enfrentar una situación de esa naturaleza", finalizó.

ESPERANZA. Familiares de desaparecidos continúan su incansable lucha para poder encontrarlos.