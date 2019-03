Evade AMLO polemizar por muro de EU; respeto las decisiones, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Pentágono en Estados Unidos autorizara un presupuesto de mil millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió polemizar sobre el tema bajo el argumento que deben cuidar la relación con el gobierno estadounidense.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que no quiere meterse en ese tipo de asuntos.

"Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, no quiero polemizar el tema y estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya la inversión de Estados Unidos en México y Centroamérica para proyectos productivos.

"No quiero meterme en otro tipo de asuntos, pensamos que debemos cuidar la relación con el gobierno estadounidense que debe ser de amistad y respeto mutuo", sostuvo.

El Jefe del Ejecutivo Federal se dijo partidario de atender con empleo y desarrollo económico el resolver el problema de la migración ilegal hacia Estados Unidos, pero que no es opción el uso de la fuerza.

"No voy a quitar el dedo del renglón y creo que no es opción o alternativa el uso de la fuerza o de otras medidas. Pienso que la gente se va a buscar trabajo a Estados Unidos por necesidad y no por gusto. Entonces en la medida de haya empleo y crecimiento económico va a aminorar mucho el flujo migratorio", sostuvo.