Evade a la muerte en lluvia de balas

"Yo no me dedico a actividades ilícitas, trabajo en actividades de mi profesión, soy ingeniero´´. Ingeniero, baleado.

Un joven ingeniero que se dirigía hacia su domicilio a bordo de su automóvil Dodge Dart, color negro de milagro se salvó de morir entre una lluvia de balas que sorpresivamente cayó sobre la unidad.

En la parte trasera presentaba impactos de bala.

El profesionista dijo que el automóvil lo acababa de adquirir legalmente, y como no tenía problemas con nadie, se dirigía confiado hacia su domicilio en la colonia Esfuerzo Nacional cuando sorpresivamente escuchó detonaciones muy cerca y de pronto se sintió herido en su hombro, por lo que se enconchó y esperó a que los individuos desconocidos para él, dejaran de disparar.

En redes sociales lo reportaron como auto baleado y abandonado

Luego con el auxilio de unas amistades se retiró del lugar y se refugió en su hogar, donde permaneció hasta ayer en que se decidió acudir a la UGI-4 para ir a reclamar la unidad que nada tiene que ver con actividades ilícitas.

Se sorprendió cuando vio que el vehículo presentaba por lo menos 8 impactos de bala y como unos 10 orificios (entradas y salidas).

Las balas salieron por el parabrisas del auto Dodge Dart

"Yo no me dedico a actividades ilícitas, trabajo en actividades de mi profesión, soy ingeniero. Evidentemente me confundieron, pues soy ajeno a todo tipo de problemas relacionados con actividades ilícitas", dijo el profesionista víctima de un atentado a tiros, en el que milagrosamente pudo sobrevivir.