EU: Ruega Corea del Norte por guerra

Además, consideró que es momento de que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga las medidas más fuertes posibles a Corea del Norte tras su sexta y más potente prueba nuclear.



Haley señaló que el enfoque de incrementar las sanciones a Corea del Norte aplicado desde el 2006 por el Consejo de 15 países miembros no había funcionado.



La diplomática agregó que "ya es suficiente".



"A pesar de nuestros esfuerzos el programa nuclear de Corea del Norte está más avanzado y es más peligroso que nunca.

"La guerra nunca es algo que Estados Unidos quiera. No la queremos ahora. Pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada", dijo Haley al Consejo de Seguridad de la ONU.



Estados Unidos anunció que distribuirá un borrador de resolución con nuevas sanciones de la ONU contra Corea del Norte y anunció su deseo de que el proyecto se vote el próximo lunes.



Haley no precisó qué incluiría ese borrador de resolución, pero resaltó la necesidad de que se cierren las negociaciones previas durante esta semana para que el texto pueda ser votado el lunes.



La posibilidad de que se aprueben nuevas sanciones contra Corea del Norte fue anunciada por varios embajadores antes de que entraran a la reunión de hoy del Consejo de Seguridad, como parte de la respuesta "firme" que se está requiriendo ante estas tensiones.



El embajador japonés ante la ONU, Koro Bessho, a la salida de la reunión, también se inclinó a favor de que haya una resolución fuerte de Naciones Unidas ante este nuevo ensayo nuclear, y que se apruebe muy rápidamente.