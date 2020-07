Eugenio Derbez y Alessandra celebran 8 años de casados

"Nunca había durado en un noviazgo más de seis años", dijo Eugenio Derbez cuando Alessandra Rosaldo le recordó que hoy es su octavo aniversario de casados.

"¡Catorce años juntos!", gritó la cantante, quien contrajo matrimonio con el actor luego de seis años de noviazgo, en julio del 2012.

Para festejarlo, Derbez le pidió a su hijo Vadhir que lo ayudara a llevarle serenata a Rosaldo, lo emotivo fue que el joven de 29 años tocó en el piano la misma canción que interpretó en la boda, "Creo en ti", del grupo Reik, mismo tema que sonó en vivo cuando Eugenio le entregó el anillo de compromiso a Rosaldo en la Ciudad de México.



¿Ustedes qué hacen en su aniversario de bodas?

Yo este año improvisé una serenata para @alexrosaldo.

How do you all celebrate your wedding anniversary?

This year I improvised a serenade for Ale. Happy anniversary! I love you!



PD. Hay que explotar el talento de los hijos. pic.twitter.com/F4TwfJxcVs