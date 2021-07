Eugenio Derbez se despide de Sammy, un "amigo con alma buena"

"Estoy en verdad muy triste, para mí era una persona muy especial, no era sólo un compañero de trabajo era un gran amigo, yo lo quería mucho, tenía una relación muy fuerte y muy buena fuera del trabajo", dijo Eugenio Derbez durante una entrevista con el programa "Hoy".

El también comediante compartió que era tal su amistad, que cuando él aun vivía en México, Sammy era un invitado habitual en las fiestas familiares como los cumpleaños.

"Era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí. Me duele porque era un hombre bueno, era una alma buena, era un gran ser humano; hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos nos comunicaron que había fallecido y aquí estamos".

Derbez explicó que ha estado en contacto con Daniel y Jessica Pérez, sobrinos de Sammy, quienes están teniendo problemas para saldar la cuenta del hospital, la cual asciende a una cantidad de alrededor de millón y medio de pesos.

"Sammy no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia a un hospital privado y la cuenta empezó a crecer y crecer. Los he estado ayudando en todo lo que puedo, hablando con el hospital, tratando de darle seguimiento a todo esto, pero ahorita no sé lo que sigue".

Gracias a su colaboración con Eugenio Derbez, Sammy logró incursionar en el cine con la película "No se aceptan devoluciones" y explicó que la gente que maneja sus redes sociales, le hizo llegar una escena donde este comediante involuntario hablaba de la muerte, y fue algo que lo conmovió profundamente.

"Sammy era un hombre que brillaba donde lo pusieran, era una alma buena, era un ser de luz. Me acuerdo que cuando yo estaba grabando la escena con Sammy, la gente de la película me decía ´¿qué estás haciendo?´, no entendían porque era una manera muy diferente de filmar a Sammy, hasta que lo vieron ya editado fue como entendieron".

Momentos después de esta entrevista el actor subió un emotivo mensaje a sus redes sociales, a manera de despedida de su gran amigo.

"Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su carisma. Nos enseñó que se puede estar contento, cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros. Descanse en paz".

Sammy Pérez falleció la madrugada del viernes a los 55 años a causa de un infarto cardiovascular, tras una larga batalla que libró durante semanas luego de contraer Covid-19, se informó en su cuenta oficial del actor.

Comenzó su carrera en televisión luego de trabajar en la aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde conoció a Jorge "El Burro" Van Rankin y Eugenio Derbez, su primera oportunidad en televisión se dio en "El Calabozo", conducido por Van Rankin y por Esteban Arce, en 1997, y producido por Memo del Bosque.

Al terminar "El Calabozo", Sammy buscó a Derbez para pedir empleo, y él le contestó "Moléstame", es decir, que le insistiera un poco, que fuera a su oficina, para darle un espacio.

Hizo segmentos para "XHDRBZ" como la Sección Imposible, donde junto a Miguel Luis hacían reportajes de distintas temáticas, como Día de Muertos, Día de las Madres, Día del niño, y otros temas que derivaban en situaciones cómicas de manera involuntaria con los entrevistados.