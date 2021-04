Noticia Relacionada Eugenio Derbez restaurará la gloria de Acapulco

Se trata de Acapulco, una especie de spin off de su película Cómo Ser un Latin Lover, en la que participarán Enrique Arrizon, Damián Alcázar y Camila Pérez, entre otros, con Chris Harris (How I Met Your Mother) como showrunner.

En entrevista, el actor dijo que tenía muchas ganas de rendir un homenaje al destino turístico que lo marcó desde niño.