Eugenio Derbez disfruta de Australia con su familia

El actor y director mexicano Eugenio Derbez difundió a través de Twitter varias imágenes en los que se ve con su hija Aitana y su esposa, Alejandra Rosaldo, mientras se divierten en Australia.

El comediante tuiteó en su cuenta @EugenioDerbez: "Sigo filmando en Australia, pero como Ale y Aitana me han acompañado todo este tiempo, en mis días libres, aprovecho para llevármelas a pasear..."

El mensaje está acompañado por cuatro fotografías en las cuales se ve a la familia del también productor de cine mientras pasea en un parque de diversiones y frente a sitios turísticos de la ciudad de Sidney, como la emblemática Casa de la Ópera y el Puente de la Bahía.

El escritor está en Australia para grabar la película "live action" basada en la famosa caricatura "Dora, la exploradora", producción a cargo de Paramount Pictures en la cual comparte créditos con la actriz peruana Isabela Moner y que se prevé será estrenada el próximo año.

???? Sigo filmando en Australia, pero como Ale y Aitana me han acompañado todo este tiempo, en mis días libres, aprovecho para llevármelas a pasear... // ???? During my days off from filming in Australia I make sure to take Ale and Aitana sight seeing and on some fun adventures. pic.twitter.com/IdL0Aolymr