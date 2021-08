Eugenio Derbez desea ser villano de Marvel

Eugenio Derbez expresó sus ganas de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, incluso dijo que quisiera interpretar el papel de un villano.



"No soy el tipo duro, así que me gustaría hacer algo dulce pero muy malo. Quiero ser extremadamente malo, pero algo sonriente y encantador", dijo el actor a Variety.El actor también confesó al periodista Marc Malkin que en México se sentía frustrado, pues no podía hacer otra cosa, más que comedia, algo que finalmente cambió cuando se mudo a Estados Unidos.