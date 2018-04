Eugenio Derbez afirma que produce para tener más poder

"¿Por qué produzco? No es que me encante producir, prefiero la parte creativa. Pero al producir tengo más poder", dijo.

Y ejemplificó con su comedia Hombre Al Agua, remake de la cinta Overboard con Goldie Hawn y Kurt Russell, donde encarna a un mexicano multimillonario.



"En Hombre al Agua decidimos cambiar el personaje porque al latino en Hollywood siempre está etiquetado, siempre nos ponen como pandilleros o delincuentes o narcotraficantes, o en el mejor de los casos, de jardineros. Estoy intentado cambiar eso desde mi trinchera", dijo la estrella de Cómo Ser un Latin Lover.



Derbez, quien será el presentador de los Premios Platino a lo mejor del cine Iberoamericano, que se celebrarán mañana en la Riviera Maya, recibió ayer el reconocimiento Xcaret por su trayectoria. La estatuilla, que también tuvo como destinataria a la actriz trans chilena Daniela Vega (Una Mujer Fantástica), posee la forma de un árbol de la vida.



"Me siento muy honrado... porque nunca le he robado a nadie, primero que nada", arrancó Eugenio en broma en una ceremonia llevada a cabo en un hotel del famoso complejo eco turístico.



"De veras, valoro este tipo de reconocimientos, porque amo el cine y amo mi país. Y justo hoy aquí estamos combinando las dos cosas", dijo.



El español Enrique Cerezo, vicepresidente de los Platino y presidente del club de futbol Atlético de Madrid, se deshizo en elogios al astro nacional.



"Para mí, Eugenio es el nuevo don Mario Moreno ('Cantinflas'), una persona a la que adoraba, me parecía un personaje maravilloso, entrañable", dijo el también productor cinematográfico.



Con los reconocimientos a Derbez y Vega, se echó a andar una serie de actividades que tendrán como cumbre la quinta entrega de los Premios Platino en el Teatro Gran Tlachco Xcaret.



La película chilena Una Mujer Fantástica y la argentina Zama lideran las nominaciones, con 9 cada una.



Hoy la mexicana Adriana Barraza recibirá el Premio Platino de Honor, por su trayectoria como actriz.