EU: Culpan de asesinato a mujer por incitar suicidio a través de mensajes

Boston.- Un juez del estado de Massachusetts declaró hoy culpable a una mujer de incitar, cuando era adolescente, a su novio a cometer suicidio por medio de mensajes de texto, lo que parece ser uno de los primeros casos de este tipo en Estados Unidos.

Michelle Carter, quien en la actualidad tiene 20 años de edad, fue declarada culpable de homicidio involuntario por incitar a su novio, de 18 años, a quitarse la vida a través de mensajes de texto, entre los que destaca uno en el que lo urgió a regresar a su camioneta mientras se llenaba de monóxido de carbono.

De acuerdo con los fiscales, Carter urgió en 2014 a Conrad Roy a cometer suicidio para pasar como una “novia afligida”, y más tarde como una consejera juvenil para prevenir suicidios, luego que ella misma hubiera lidiado con esa situación de primera mano.

La sentencia, que podría ser de hasta 20 años de prisión, será declarada en agosto próximo. La declaración de culpabilidad fue leída a Carter por el juez Lawrence Moniz, de la comunidad de Taunton.

La decisión del juez sorprendió a expertos legales, que habían expresado que pese a que Carter había mostrado una conducta insensible e inmoral, ella no estaba en la escena del crimen cuando éste sucedió.

Asimismo, en general el suicidio es considerado para efectos legales como un acto que una persona toma libremente.

Para asegurar una condena de homicidio involuntario, los fiscales debieron convencer al juez de que los mensajes de texto mataron a Roy, obligándolo a asumir una decisión que de otra manera no hubiera tomado.

En su mensajes, Carter dijo a Roy que ella parecería una “tonta” si él no se mataba, luego que ella hubiera hablado en la escuela de los problemas que él padecía.

Asimismo, explicó sobre el monóxido de carbono: “si emites 3200 ppm de éste durante cinco a diez minutos morirás dentro de una media hora”. Añadió en los días finales de la vida de Roy: “sólo tienes que hacerlo”.

Daniel Medwed, profesor de derecho en la Universidad del Noroeste, declaró al diario The New York Times, que “esto envía un fuerte mensaje a la gente de que el uso de la tecnología para incitar a las personas a cometer suicidio no será tolerado”.