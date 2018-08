EUA y México reportan acuerdo preliminar sobre TLC

Washington DC, Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, el acuerdo preliminar aún excluye a Canadá, quien también es parte del TLC, pero ha estado ausente de las conversaciones celebradas en Washington en las últimas semanas.



Asimismo, el diario señala que el acuerdo se centra en las normas que rigen la industria automotriz y deja de lado otros asuntos polémicos que afectan a los tres países.



En tanto, The Washington Post informó que funcionarios de la Administración Trump incluyeron en el acuerdo previo una disposición que exigiría una mayor fabricación de automóviles en fábricas con salarios altos, según informaron dos personas sobre el acuerdo.



El rotativo señala que los negociadores trabajan a marchas forzadas para finalizar una nueva versión del acuerdo comercial, con la esperanza de obtener la aprobación de los legisladores mexicanos antes de que el próximo Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión el 1 de diciembre.



Otros medios como CNBC, replicaron los reportes sobre que el anuncio del acuerdo preliminar podría hacer este mismo lunes.



En la misma línea, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su emoción por un posible buen acuerdo con México.



"¡Un gran negocio luce bien con México!", escribió en Twitter el Mandatario.



Los comentarios de funcionarios dentro del proceso de renegociación se producen un día después de que el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijera que las dos partes probablemente estaban a horas de llegar a un acuerdo.



"Continuamos avanzando", indicó este domingo Guajardo a los medios.