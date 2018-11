EU y Norcorea posponen reuniones

Las reuniones entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, y representantes norcoreanos previstas para finales de esta semana fueron pospuestas, en una nueva señal de tensiones conforme el régimen asiático busca un alivio a las sanciones antes de tomar medidas clave para el desarme.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, aseguró en una declaración que las reuniones con el delegado norcoreano Kim Yong-chol, previstas para el jueves en la ciudad de Nueva York tendrían lugar en una fecha posterior, sin dar una razón.

Nauert indicó que las dos partes se reunirían cuando sus respectivas agendas lo permitan, y que la Administración está enfocada en que se cumpla la promesa de desnuclearización que Kim Jong-un hizo durante su reunión de junio con el Presidente Donald Trump.

Cargos estadounidenses y surcoreanos habían expresado la esperanza de que las conversaciones pudieran progresar, y posiblemente sentar las bases para una segunda reunión entre los líderes de ambos países.

Sin embargo, en las últimas semanas, Corea del Norte ha intensificado las demandas de alivio de sanciones.

Asimismo, un centro de estudio afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores en Pyongyang advirtió el viernes que el régimen podría reanudar el trabajo nuclear, si la parte estadounidense no relajaba un bloqueo económico.

Por otra parte, un análisis de imágenes satelitales publicado por el sitio web 38 North sugirió que Corea del Norte continuaba con las operaciones de extracción y triturado de uranio en una de las mayores instalaciones de concentrado de mineral de uranio declaradas del país.

El líder norcoreano expresó una crítica inusualmente directa a las sanciones la semana pasada, diciendo que las medidas, consideradas como atroces, obstaculizan el desarrollo del país y que no se vería obligado a 'cambiar y someterse'.

Aún así, Pompeo anticipaba un progreso verdadero hace solo unos días.

"Estoy seguro de que avanzaremos el balón de nuevo esta semana cuando esté en la ciudad de Nueva York", aseguró el funcionario en una entrevista de CBS.

Se esperaba que la reunión en Nueva York fuese la primera entre el enviado especial de Estados Unidos en Corea del Norte, Stephen Biegun, y su homólogo, Choe Son Hui.

El ex ejecutivo de Ford Motor Co. no ha participado en conversaciones a nivel de trabajo, a pesar de haber sido nombrado hace más de dos meses.

En tanto, la oficina del Presidente surcoreano, Moon Jae-in, señaló que Estados Unidos notificó al Gobierno de la demora.

El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano advirtió en contra de analizar demasiado esta decisión, según informó la agencia de noticias Yonhap, citando a un alto cargo anónimo.