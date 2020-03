EU y Europa abren la cartera ante emergencia por coronavirus

Washington.— Tanto Estados Unidos como la Unión Europa (UE) decidieron liberar estímulos fiscales para amortiguar la crisis económica por el Covid-19.

Por separado, el presidente Donald Trump presentó un enorme paquete fiscal de casi un billón de dólares, en el que incluye el envío de "cheques" con efectivo a los ciudadanos para contener el impacto económico del coronavirus.

"Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (...) Los estadounidenses necesitan efectivo ahora", aseguró Steven Mnuchin, secretario del Tesoro en conferencia de prensa en la Casa Blanca, al delinear algunas de las propuestas del multimillonario fiscal que presentará hoy el Congreso. "Y [con ello] quiero decir en las próximas dos semanas", armó Mnuchin, aunque evitó dar una cifra concreta acerca del monto.

Los medios estadounidenses adelantaron que el paquete fiscal podría superar el billón de dólares entre aplazamientos del pago de impuestos, asistencia a sectores especialmente afectados como las aerolíneas u hoteles, y la mencionada entrega de efectivo a los ciudadanos.

El plan superaría al lanzado para hacer frente a la aguda crisis financiera de 2008 por el gobierno del entonces presidente Barack Obama, de 700 mil millones de dólares. Asimismo, Mnuchin insistió en el compromiso de mantener abiertos los mercados financieros, aunque reconoció que "en algún momento quizá se tengan que reducir los horarios" de funcionamiento. Otra de las medidas que el gobierno adoptó fue la de limitar las visas para trabajadores mexicanos al suspender las entrevistas para el trámite de este documento. Además, medios estadounidenses, incluyendo PBS, The New York Times y la agencia Associated Press, informaron, citando a funcionarios del gobierno, que parte del plan es devolver inmediatamente a México a todas las personas que crucen la frontera sur de manera ilegal o con la intención de solicitar asilo debido a la pandemia de coronavirus. La medida, cuyo objetivo es prevenir la propagación del Covid-19 en los centros migratorios, no cubriría a quienes se entregan en los puertos de entrada, ciudadanos de Estados Unidos o poseedores de la green card. Una decisión que estaría lista en 48 horas. En tanto, a partir del próximo miércoles no se procesarán nuevas solicitudes para el programa de trabajadores invitados H2A y sólo los empleados temporales que regresan podrán ingresar al país, dijeron los productores.

En Chicago, Illinois, además, se reportaron problemas de operatividad en el aeropuerto de Midway, luego de que tres empleados de la torre de control de tráco aéreo dieran positivo por coronavirus. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que "existen planes de contingencia para garantizar el mantenimiento y los servicios de control del aeropuerto Midway", aunque la Terminal Aérea retrasó algunas de sus operaciones. Kansas anunció que las clases quedan suspendidas el resto del año escolar. California evalúa hacer lo mismo. La UE, en tanto, ocializó el cierre de fronteras por los próximos 30 días. Los mandatarios, acordaron proteger con "todos los instrumentos" sus economías, incluso con la movilización de 25 mil millones de euros, en un intento por tranquilizar a los mercados, según dijo la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una reunión de emergencia de los 27 jefes de Estado por videoconferencia.

En Londres, criticado por su tardanza en responder a la crisis, el ministro de Finanzas Rishi Sunak dio a conocer un "paquete sin precedentes" de préstamos respaldados por el gobierno por el equivalente a 400 mil millones de dólares para que las empresas puedan paliar la parálisis económica provocada por la pandemia". España adoptó una línea pública de préstamos a empresas por hasta 110 mil millones de dólares.

China, en tanto, precisó haber desarrollado "con éxito" una vacuna contra el Covid-19, y autorizó probarla en humanos. La pandemia ha dejado hasta ahora 7 mil 933 fallecidos y 199 mil 574 contagiados.